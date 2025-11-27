نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل موسى: منظومة جديدة وخطوات مبتكرة لإطلاق عصر مختلف للخماسي الحديث في شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النائب إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث عن إطلاق منظومة تطوير جديدة ترتكز على أفكار مبتكرة تهدف لجعل اللعبة أكثر إثارة وانتشارًا بين الشباب

وأكد موسى أن المرحلة المقبلة ستشهد مسارات موانع بتصميمات متغيرة، وبطولات ليلية مضاءة لأول مرة في الإقليم، إضافة إلى تقنيات تتبع إلكتروني تمنح الجمهور تجربة متابعة أسرع وأكثر تشويقًا. كما كشف برنامج موسّع لاكتشاف المواهب فى المدارس وصناعة جيل جديد من لاعبي الخماسي الحديث

وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إستراتيجية تمتد لعدة سنوات، تستهدف تعزيز قدرات اللاعبين، ورفع كفاءة الحكام، وتطوير البنية التحتية بما يضمن خلق بيئة تنافسية قوية قادرة على صناعة أبطال عالميين

كما اكد رئيس الاتحاد النائب إسماعيل موسى على أن هذه التغييرات تمثل بداية عصر مختلف وأكثر ابتكارًا وجاذبية للعبة في شمال إفريقيا، وذلك تماشيًا مع التعديلات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحويلها إلى رياضة أكثر جذبًا وإبهارًا للجمهور واختتم موسي تصريحاته على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في مستوى اللعبة موجهًا الدعوة لجميع الاتحادات والأندية لدعم هذه الرؤية الطموحة