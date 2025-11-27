نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا عن اختيار عشر شركات ناشئة من خمس دول أفريقية للتأهل إلى المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبرنامج “المسرّع الثلاثي للابتكار”، وهو البرنامج الذي أطلقته الرابطة بهدف دعم منظومة التكنولوجيا الرياضية والإبداعية في القارة وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال. وستتجه الأنظار في الخامس من ديسمبر إلى العاصمة الرواندية كيجالي، حيث تستضيف جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا “يوم العرض التوضيحي” الذي ستقدّم خلاله الشركات مشاريعها أمام لجنة تضم نخبة من قادة الصناعة الدولية.

وشهدت النسخة الحالية انضمام جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا كشريك رسمي للبرنامج، لتؤكد موقعها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم التقني المتقدمة في القارة، كونها الجامعة الأمريكية الوحيدة التي تمنح درجات الماجستير من خلال هيئة تدريس وعمليات متكاملة داخل إفريقيا. كما تواصل منصة “سيرفيس ناو”، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الموجه للأعمال، شراكتها ضمن البرنامج إلى جانب مسرعة “إيه إل إكس فنتشرز” التي تشرف على تنفيذ البرنامج للعام الثاني على التوالي.

وتأتي قائمة العشر المتأهلين لتضم Athlon Technology من مصر، وFitclan من مصر، وNovate من المغرب، إلى جانب Reborn من المغرب، وProPath Sports من كينيا، وSafia Health من كينيا، إضافة إلى Atsur من نيجيريا، وContestify من نيجيريا، وSongDis من نيجيريا، وكذلك CoLab من جنوب إفريقيا. وتمثل هذه المجموعة مزيجًا واسعًا من الحلول التي تغطي تحليل الأداء الرياضي بالذكاء الاصطناعي، واللياقة الرقمية، وتطوير المواهب، وتوزيع المحتوى الإبداعي، وتجارب الواقع الافتراضي، وصولًا إلى التطبيقات الصحية والتكنولوجية المتقدمة.

واختير العشر النهائيين من بين أكثر من سبعمائة طلب، في مؤشر يعكس الزخم المتزايد للابتكار في القارة. وستتنافس هذه الشركات على خمس جوائز تمنح الفائزين دعمًا ماليًا وفرصة الانضمام إلى برنامج حاضنة أعمال لمدة عام كامل داخل مركز الابتكار بجامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا، حيث تعمل الحاضنة على مساعدة الشركات في تحويل نماذجها الأولية إلى منتجات وخدمات قابلة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

ويتنوع المتأهليين بين حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء الرياضي، ومنصات اللياقة الرقمية، وخدمات توزيع المحتوى الإبداعي، إلى جانب تجارب المشاهدة عبر الواقع الافتراضي، وأنظمة اكتشاف المواهب باستخدام البيانات، وبرامج الدعم الذهني والبدني للرياضيين. وتعكس هذه الابتكارات تنوع الأفكار القادرة على إحداث نقلات نوعية في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا عبر القارة.

وفي تعليقها على الإعلان، أكدت كلير أكاماني الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا أن المستوى المميز لطلبات هذا العام يعكس طاقات كبيرة لدى الشباب الأفريقي، ويبرز الدور المتصاعد الذي تلعبه الصناعات الرياضية والإبداعية في دفع مسيرة التنمية. وأوضحت أن الشركات المتأهلة تمثل موجة جديدة من الابتكار الجريء الذي يتجاوز الحدود التقليدية ويملك قابلية حقيقية للانتشار عبر القارات.

وكانت النسخة الأولى من البرنامج قد منحت أربع شركات أفريقية فائزة دعمًا ماليًا وتوجيهًا متخصصًا أسهم في تطوير حلولها ومشروعاتها، وهي مهرجان كوينز وسالوباتا من نيجيريا، وهاسل ساسا من كينيا، ويو بي آر للواقع الافتراضي من مصر. وتستمر الرابطة من خلال البرنامج في دعم رواد الأعمال بقطاعات التكنولوجيا الرياضية والصناعات الإبداعية، تأكيدًا لالتزامها المتواصل بتعزيز مكانة إفريقيا كمنصة عالمية للابتكار الرياضي.

وتُعد الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا الذراع الإقليمي للرابطة العالمية لكرة السلة، حيث تدير أعمالها وبرامجها في القارة بما في ذلك دوري كرة السلة الأفريقي. وتمتلك الرابطة مكاتب في القاهرة وداكار وجوهانسبرغ ولاجوس ونيروبي، وتعمل على توسيع حضور كرة السلة من خلال برامج تطوير الشباب والمسؤولية المجتمعية وتوزيع المحتوى والشراكات المؤسسية. وتُبث مباريات وبرامج الرابطة في جميع الدول الأفريقية الأربع والخمسين، فيما اختتم دوري كرة السلة الأفريقي موسمه الخامس في يونيو 2025 بمشاركة اثني عشر فريقًا من مختلف أنحاء القارة.