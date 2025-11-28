نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: أندية إماراتية تدرس التقدم بعروض لضم مروان عطية في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن عدة أندية إماراتية تتابع لاعب وسط الفريق مروان عطية تمهيدًا للتحرك رسميًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن أندية الشارقة وأهلي دبي والجزيرة بدأت بالفعل في دراسة إمكانية تقديم عروض رسمية للاعب في يناير، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الغندور أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، لكن إدارة التعاقدات تتابع الموقف بدقة، في ظل توقعات بتزايد الاهتمام باللاعب مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأشار الغندور إلى أن موقف الأهلي من رحيل مروان عطية سيكون مرتبطًا برؤية المدير الفني ييس توروب واحتياجات الفريق، خصوصًا وأن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في وسط الملعب.

