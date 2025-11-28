نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه: مواجهة الجيش الملكي صعبة وقوية.. وهدفنا تحقيق الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى الشعب المغربي الشقيق على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الأهلي يدخل مباراة الجيش الملكي بهدف واحد وهو الفوز، كما هو معتاد دائمًا.

تريزيجيه: مواجهة الجيش الملكي صعبة وقوية.. وهدفنا تحقيق الفوز



وقال تريزيجيه إن الكرة المغربية تقدم مواهب كبيرة، مشيرًا إلى وجود لاعبين مغاربة ضمن صفوف الأهلي، وهو ما يجعل المواجهة «ذات طابع خاص»، موضحًا أن المباراة ستكون قوية وصعبة، وأن الأهلي سعى دائمًا لإسعاد جماهيره.



وأكد تريزيجيه أن لاعبي الأهلي معتادون على الضغوط، ولديهم خبرات كبيرة في مثل هذه المباريات، مضيفًا نحترم فريق الجيش الملكي وجماهيره، لكن الأهلي واحد من أكبر أندية العالم، وجمهوره هو الأكبر والأكثر تأثيرًا، ونعمل دائمًا على إسعاده.



وتحدث تريزيجيه عن زميله المغربي رضا سليم لاعب الفريق السابق، مؤكدًا أنه لاعب كبير، وجماهير الجيش الملكي تمنح فريقها قوة إضافية داخل الملعب.



واختتم تصريحاته بالتأكيد أن اللاعبين لا يشغلون أنفسهم الآن بحسابات الصعود، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وهدفنا في هذه المواجهة هو الفوز.

