نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال شديد على الجمعية العمومية لنادى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الجمعية العمومية لنادي سموحة في التاسعة صباح اليوم، وشهدت الساعة الأولى منها إقبالًا شديدًا من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات 70 مرشحًا على مناصب رئيس مجلس الإدارة، نائب الرئيس، أمين الصندوق، وسبعة أعضاء مجلس إدارة فوق السن، واثنين تحت السن.

وتقدم أربعة مرشحين لمنصب رئيس النادي وهم: عماد شاهين، الدكتور محمد بلال، المهندس فرج عامر، والمحاسب وليد عرفات.

وتقدم خمسة مرشحين لمنصب النائب وهم: المهندس أحمد عبده، عماد عبد الحسيب، الدكتور عمر الغنيمي، محمد درويش، والدكتور مصطفى كامل باشا.

وتقدم أربعة مرشحين لمنصب أمين الصندوق وهم: الدكتورة إيمان صلاح الدين، جمال عبد الرازق، رامي فتح الله، وطارق الوكيل.

وتقدم 42 مرشحًا لمنصب عضو مجلس إدارة فوق السن وهم: إبراهيم شحاته، أحمد سعيد، أحمد عجلان، أحمد ميتو، أحمد الغمري، أسامة نجيب، أسامة نعمان، إسلام هاني، أسماء راشد، أسماء الخولي، أشرف مختار، أميرة أبو جمال، إيمان جابر، إيهاب حميدو، خالد بدوي، داليا ميدان، رانيا لؤي، سامح أبو السعد، ساهر عبد العزيز، سعيد رشاد، شوكت شريف، عماد نصار، ماهينور سامح، محمد الرشيدي، محمد الزعفراني، محمد السيد، محمد سويدان، محمد الصمادي، محمد فتحي الجندي، محمد نمر، محمد غانم، محمد هاني، الدكتور محمود ماجد قطب، مروة رزق، مروة الهادي، معالي محي، ممدوح النمر، منه اللقاني، مؤمن أشرف سردينة، نها الحداد، هشام العوضي، هيثم حسنين، الدكتور هيثم درويش، وائل القاضي.

وتقدم للترشيح تحت السن 15 مرشحًا وهم: إبراهيم خميس، أدهم السجيني، أمير أبو الفتوح، خالد سليم، دنيا وليد، رنا الخشاب، ريماز طارق، سهيلة بركات، سيف جابر، عبد الرحمن سعد حبيش، عمر أولد نيفي، فادي فهمي شارل، مصطفى غريب، هدير ممدوح، هشام النجار.