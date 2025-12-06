نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة.. موعد مباراة السودان والعراق اليوم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صراع الصدارة.. موعد مباراة السودان والعراق اليوم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السودان مع نظيره العراق اليوم السبت، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. وتقام المباراة على استاد 974، في لقاء يبحث فيه كل منتخب عن نتيجة تعزز فرصه في التأهل للدور القادم.

وكان منتخب السودان قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام الجزائر، بينما نجح المنتخب العراقي في تحقيق فوز مهم على البحرين بنتيجة 2-1، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي السودان والجزائر بنقطة لكل منهما، وتقبع البحرين في المركز الأخير دون نقاط.

وتُقام مباراة السودان والعراق اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والعراق، وسط ترقّب جماهيري كبير، خاصة أن الفوز سيمنح أحد المنتخبين خطوة مهمة نحو التأهل قبل الجولة الأخيرة.

وتُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة، منها بي إن سبورتس HD، قناة الكأس، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، وMBC مصر 2، ما يسهّل على الجماهير متابعة اللقاء من مختلف الدول العربية.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا، حيث يسعى منتخب العراق لمواصلة انطلاقته القوية والحفاظ على الصدارة، بينما يتطلع منتخب السودان لتحقيق أول انتصار له في البطولة وتجاوز اختبار صعب أمام منافس قوي.

القنوات الناقلة مباراة العراق ضد السودان

وضحنا لكم موعد مباراة العراق والسودان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب، أما عن القنوات الناقلة لهذا اللقاء، فهناك عدد كبير من القنوات التي حصلت على حقوق نقل البطولة بالمجان، ومفترض أن يتم نقل مباراة العراق غدًا على القنوات التالية:

قناة دبي الرياضية الأولى ويعلق على اللقاء “أحمد الشحي”.

قناة الشارقة الرياضية ويعلق عليها “محمد الهنائي”.

عمان الرياضية ويعلق على اللقاء “يونس الرواحي”.

قناة الكويت الرياضية ويعلق على اللقاء “إبراهيم الهشال”.

قناة شاشا ويعلق على اللقاء “محمد حسين”.

قناة بين سبورتس القطرية.

قناة الكاس.

قناة أبو ظبي الرياضية.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة “د” مع المنتخب السوداني ومعهم منتخب الجزائر وأيضًا منتخب البحرين، وذلك ضمن منافسات كأس العرب لهذا الموسم.