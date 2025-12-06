نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية في مجموعة مصر: الأردن يبحث عن الانفراد بالصدارة والكويت يقاتل لإنعاش حظوظه في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة نارية في مجموعة مصر: الأردن يبحث عن الانفراد بالصدارة والكويت يقاتل لإنعاش حظوظه في كأس العرب 2025

يلتقي منتخبا الكويت والأردن اليوم السبت في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة بقطر. وتقام المباراة على استاد أحمد بن علي، حيث يدخل المنتخب الأردني اللقاء متصدرًا مجموعته بعد الفوز على الإمارات، بينما يسعى منتخب الكويت لتعويض تعادله أمام مصر في الجولة الأولى.

ويحتل الأردن صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك كل من مصر والكويت نقطة واحدة، فيما تتذيل الإمارات المجموعة دون نقاط. وتنطلق المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت الدوحة والسعودية والأردن والكويت.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD المفتوحة، قناة الكأس، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، وMBC مصر 2، كما تتوفر قنوات مجانية لبث مباراة الأردن والإمارات بتعليق عامر الخوذيري وخالد الحدي ومجموعة من المعلقين على قنوات الكأس، أبوظبي، الشارقة، دبي، والكويت الرياضية.

وكانت مباراة مصر والكويت التي أقيمت أمس الثلاثاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليصبح الفوز ضرورة لكل من الأردن والإمارات في مباريات اليوم من أجل التقدم مبكرًا في ترتيب المجموعة. ويلتقي منتخب الإمارات مع منتخب مصر يوم السبت، بينما يصطدم الأردن بالكويت في نفس اليوم عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي سياق آخر، تحدث جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن حظوظ فريقه في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفوارق بين المنتخبات ليست كبيرة وأن المنتخب الأردني قادر على صنع المفاجأة رغم وجوده في مجموعة قوية تضم الأرجنتين والنمسا والجزائر. وأشاد السلامي بالمواجهة المنتظرة أمام بطل العالم ليونيل ميسي، معتبرًا أن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت مستشهدًا بفوز السعودية على الأرجنتين في مونديال 2022.

مواعيد مباريات الأردن في كأس العالم 2026:

– الأردن × النمسا: 16 يونيو 2026

– الأردن × الجزائر: 22 يونيو 2026

– الأردن × الأرجنتين: 27 يونيو 2026

ويعلّق متابعو البطولة آمالًا كبيرة على هذه المباراة تحديدًا، باعتبارها واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثانية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب الأردني في الجولة الافتتاحية، وروح الإصرار التي ظهر بها لاعبو الكويت أمام مصر. ويرى محللون أن حسم نقاط المباراة قد يغير ملامح المجموعة مبكرًا، وقد يمنح الأردن فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة، أو يعيد الكويت إلى دائرة المنافسة بقوة إذا نجح في تحقيق الفوز. كما تُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لمدربي المنتخبين في التعامل مع الضغط الجماهيري والحسابات المعقدة لدور المجموعات.

