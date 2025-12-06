نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدام قوي بين الجزائر والبحرين اليوم في كأس العرب 2025 وتفاصيل الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

يبحث عدد كبير من جماهير الجزائر والبحرين في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة البحرين والجزائر في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، وذلك مع اقتراب واحدة من أقوى مواجهات المجموعة الرابعة، وسط اهتمام جماهيري كبير من محاربي الصحراء ومحبي المنتخب البحريني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره البحريني مساء السبت 6 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب. وتأتي المواجهة في إطار سعي المنتخبين لتعزيز فرصهما في التأهل، خاصة في مجموعة قوية تضم الجزائر والعراق والبحرين والسودان.

وتشهد بطولة كأس العرب 2025 تغطية إعلامية واسعة، حيث أعلنت مجموعة من القنوات العربية بث مباريات البطولة، وعلى رأسها قنوات بي إن سبورتس، قناة الكأس القطرية، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، وMBC مصر 2، لتكون جميع المباريات متاحة للجماهير عبر أكثر من منصة.

كما توفّر هذه القنوات ترددات محدثة لضمان سهولة استقبال البث، إذ جاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية على 12091 عمودي، وقناة الكأس القطرية HD على 11919 أفقي، ودبي الرياضية على 12322 عمودي، بينما تُبث قناة MBC مصر 2 عبر تردد 11470 عمودي.

وتضم بطولة كأس العرب 2025 أربع مجموعات قوية، حيث تتواجد الجزائر والعراق والبحرين والسودان في المجموعة الرابعة، بينما تضم المجموعات الأخرى منتخبات عربية كبرى مثل قطر وتونس والمغرب ومصر والإمارات.

مباراة الجزائر والبحرين تُعد من المواجهات القوية المنتظرة في الجولة الثانية من كأس العرب 2025، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو المتابعة التلفزيونية. ومع توفر طريقة سهلة لحجز التذاكر وتعدد القنوات الناقلة، أصبح الاستعداد للمباراة أسهل من أي وقت مضى

وتترقب الجماهير العربية هذه المواجهة باعتبارها واحدة من المباريات الحاسمة في مشوار المنتخبين، خاصة أن الفوز سيمنح صاحبه دفعة قوية نحو صدارة المجموعة الرابعة قبل الجولة الأخيرة. ويرى محللون أن المنتخب الجزائري يدخل اللقاء بثقة كبيرة لما يمتلكه من خبرات وعناصر مميزة، بينما يعوّل المنتخب البحريني على الروح القتالية والتنظيم الدفاعي من أجل خطف نتيجة تُعيده للمنافسة. كما ينتظر الجمهور ظهورًا قويًا من نجوم المنتخبين، في مباراة قد تكون من أبرز مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

