تكريم الفائزين في البطولة المفتوحة الخامسة للرماية بصنعاء

تكريم الفائزين في البطولة المفتوحة الخامسة للرماية بصنعاءكرَّم نائب وزير الشباب والرياضة- القائم بأعمال الوزير، نبيه ناصر علي، ومعه وكيل قطاع الرياضة علي هضبان، والوكيلان المساعدان الدكتور كمال الشريف وطارق حنش، ورئيس الاتحاد العام للرماية عبدالسلام عاطف، اليوم بصنعاء، الفائزين في البطولة المفتوحة الخامسة للرماية الأولمبية في سلاحي المسدس والبندقية (ضغط الهواء) لفئة الذكور (كبار، شباب، ناشئين، براعم).

وأقيمت البطولة، التي نظمها الاتحاد العام للرماية تحت شعار "جمعة رجب ذكرى إيمانية عظيمة"، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، بإشراف وزارة الشباب والرياضة، ودعم وتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب، واحتضنها ميدان الرماية بصالة الشهيد حسن زيد بمدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 60 لاعبًا مثلوا مختلف المراكز والجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى مشاركة عدد من رماة المنتخب الوطني للرماية.

وفي حفل الختام، أشاد وكيل قطاع الرياضة علي هضبان، بجهود الاتحاد العام للرماية في تنظيم البطولة، مثمنًا الحرص على إقامة مثل هذه البطولات التي تسهم في توسيع قاعدة ممارسة رياضة الرماية والارتقاء بمستواها، باعتبارها من الرياضات النوعية المرتبطة بالبيئة اليمنية.

وأكد أن الشباب والرياضيين يمثلون الرهان الحقيقي لمستقبل اليمن، وأن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الممكن للنهوض برياضة الرماية وتطويرها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على العطاء وخدمة الوطن.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للرماية عبدالسلام عاطف أن البطولة أسهمت في تنمية قدرات المشاركين من الهواة والممارسين للعبة، وحققت الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على تطوير رياضة الرماية وتوسيع قاعدة ممارستها في مختلف المحافظات، وفقًا لخطة الاتحاد وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

ولفت إلى أن الخطة العامة للموسم الرياضي لعام 2026م تُركز على نشر اللعبة وتأهيل الكوادر من مدربين وحكام، وتوسيع المشاركة من فئتي الذكور والإناث، وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لرياضة الرماية ISSF.

عقب ذلك جرى تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الأربع بالكؤوس والميداليات وشهادات المشاركة والجوائز المالية، إلى جانب تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المصاحبة للبطولة.

وأسفرت نتائج منافسات سلاح البندقية لفئة الكبار عن فوز اللاعب زكريا علي الذماري بالمركز الأول، وماجد عبداللطيف تقي بالمركز الثاني، وأحمد علي الذماري بالمركز الثالث.

وفي فئة الشباب أحرز اللاعب نصر أمين الخلقي المركز الأول، وحل ثانيًا عبدالرحمن صادق العري، وثالثًا عمرو فهد علي العنسي.

وفي فئة الناشئين فاز بالمركز الأول اللاعب محمد حمير عبدالله فرج، وبالمركز الثاني ريان بسام الصالحي، وبالمركز الثالث صفوان أحمد الذماري.

وفي فئة البراعم حصد المركز الأول اللاعب فرج حمير عبدالله، والمركز الثاني صقر محمد صالح أبو هداعش، والمركز الثالث أيسر جبران سبعان.

وفي منافسات سلاح المسدس لفئة الكبار أحرز اللاعب طاهر أمين الأهدل المركز الأول، وجاء ثانيًا إبراهيم علي أحمد السياغي، وثالثًا منصور أحمد لوزة.

وفي فئة الشباب توج اللاعب زكريا جمال الخلقي بالمركز الأول، وحل ثانيًا عي سلطان سبعان، وثالثًا إياد محمد مرشد.

وفي فئة الناشئين فاز بالمركز الأول اللاعب مصطفى أحمد الذماري، وبالمركز الثاني علي إبراهيم السياغي، وبالمركز الثالث أصيل يحيى الكوكباني.

يُذكر أن برنامج البطولة تضمن تنفيذ برنامج تدريبي للرُماة قبل انطلاق المنافسات، بهدف تعريف المشاركين بقوانين اللعبة وآلية إدارة المنافسات، بإشراف المدرب الوطني الكابتن أمين الخلقي، والمدرب يسلم فيصل العرقبان.