السيتي يضيق الخناق على أرسنال

السيتي يضيق الخناق على أرسنالحسم مانشستر سيتي، قمة المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ليفربول 2-1، مساء الأحد.

تقدم ليفربول عبر المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74، فيما سجل هدفي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا في الدقيقة 84، وإرلينغ هالاند في الدقيقة (90+3 من ركلة جزاء).

وأنهى ليفربول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة (90+10).

وبهذا الفوز، واصل السيتي مطاردة أرسنال في سباق المنافسة بينهما على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس.

وحقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا انتصاره الأول على ملعب أنفيلد في الدوري بعد أربع مباريات (تعادلان وخسارتان)، علما أن انتصاره الأخير هناك يعود إلى إياب موسم 2020 -2021 بنتيجة (4-1) في السابع من فبراير 2021.

وفي مباراة ثانية، تغلب كريستال بالاس على برايتون بهدف دون رد ليرفع رصيده للنقطة 32 في المركز 13، فيما تجمد رصيد برايتون عند 31 نقطة في المركز 14.