نتيجة مباراة النصر ضد اركاداج بدوري أبطال آسيا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 08:15 مساءً - حقق نادي النصر السعودي فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب مضيفه أركاداغ التركماني بنتيجة 1-0، في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2، والتي أقيمت على ملعب عشق آباد الأولمبي، ليضع “العالمي” قدمًا في ربع النهائي قبل لقاء الإياب في الرياض.

ملخص مباراة النصر ضد اركاداج في الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر نسبي من الطرفين، حيث غابت الفرص الحقيقية في الدقائق الأولى، قبل أن ينجح النصر في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 18 عبر عبد الله الحمدان الذي سجل أول أهدافه بقميص الفريق في أول مشاركة أساسية له، بعد تمريرة متقنة من أنخيلو أنهاها بلمسة داخل الشباك.

وواصل النصر ضغطه بعد الهدف وكاد أن يعزز تقدمه، بينما فشل أركاداغ في تشكيل خطورة حقيقية رغم محاولة متأخرة قبل نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول بتقدم الضيوف 1-0.

ملخص مباراة النصر ضد اركاداج في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، فرض النصر سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب وهدد مرمى أصحاب الأرض بعدة محاولات، أبرزها تسديدة قوية من الحمدان تصدى لها الحارس، في حين عانى الفريق التركماني من صعوبة الوصول لمناطق جزاء النصر.

ورغم تراجع نسق اللقاء في الدقائق الأخيرة وانخفاض الخطورة الهجومية، حافظ النصر على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا ثمينًا يعزز حظوظه في التأهل قبل مواجهة الإياب.