ارتفاع أسعار الذهب والفضة
سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا طفيفا اليوم مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر الماضي في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 5038.73 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل القادم بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5060.60 دولار.
وكسبت الفضة واحدا بالمائة في المعاملات الفورية لتسجل 81.49 دولار، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 2098.78 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1712.25 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب والفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.