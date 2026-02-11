ارتفاع أسعار الذهب والفضة

ارتفاع أسعار الذهب والفضةسجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا طفيفا اليوم مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر الماضي في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 5038.73 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل القادم بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5060.60 دولار.

وكسبت الفضة واحدا بالمائة في المعاملات الفورية لتسجل 81.49 دولار، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 2098.78 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1712.25 دولار.