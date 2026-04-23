سيتي يخطف صدارة البريميرليغ
انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متقدما على أرسنال بفارق الأهداف بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 1- صفر والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الـ"تشامبيونشيب" رسميا، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء لحساب الجولة الـ 33 من "البريميرليغ".
سجل هدف المباراة الوحيد النرويجي إرلينغ هالاند، في الدقيقة الخامسة ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفا، متقدما بثلاثة أهداف على البرازيلي إيغور تياغو مهاجم برنتفورد.
وبهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلعب مع نيوكاسل السبت المقبل ضمن الجولة الـ 34، علما بأن سيتي يمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الـ 31 مع كريستال بالاس، سيلعبها في 22 مايو المقبل، قبل الجولة الأخيرة.
في المقابل ودع بيرنلي دوري الأضواء بعد موسم واحد من صعوده إليه وعاد إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب". ولحق بيرنلي الذي تلقى خسارته الـ22 هذا الموسم، بفريق وولفرهامبتون متذيّل الترتيب والذي كان أول الهابطين حتى قبل أن يلعب هذه الجولة، وذلك بعد تعادل وست هام مع كريستال بالاس أمس الأول الاثنين في ختام الجولة 33.
وفي مباراة أخرى، فاز بورنموث الطامح لمقعد أوروبي في الموسم المقبل، على ضيفه ليدز يونايتد الساعي إلى ضمان البقاء 3 - 1.
ورفع بورنموث رصيده إلى 51 نقطة متقدما على برايتون في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليدز عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 8 نقاط عن توتنهام الثامن عشر.
