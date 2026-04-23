بايرن يعبر إلى نهائي كأس ألمانيا
تأهل فريق بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوز 2-0 على باير ليفركوزن -الأربعاء- في الدور قبل النهائي للبطولة.
سجل الإنجليزي هاري كين هدف تقدم بايرن في الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وضرب بايرن ميونخ موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة شتوتغارت وفرايبورغ اليوم الخميس.
ويسعى النادي البافاري لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 - 2020.
ويأمل شتوتغارت في الصعود للنهائي لإكمال مشوار الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية، بينما يحلم فرايبورغ بالصعود للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، باحثًا عن لقبه الأول في المسابقة.
