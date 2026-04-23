برشلونة ينجو من فخ سيلتا فيغو

برشلونة ينجو من فخ سيلتا فيغوفاز برشلونة على ضيفه سلتا فيغو بشق الأنفس بنتيجة 1-صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب لامين يامال في الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة توقفا لمدة (18) دقيقة بسبب تعرض أحد المشجعين لعارض صحي أوقف على إثره الحكم اللعب لحين إسعاف المشجع ونقله للمشفي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تراجع سيلتافيغو إلى المركز السابع بـ 44 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن خيتافي السادس.

وفي الجولة ذاتها، فاز إلتشي على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين تناوب على إحرازها كل من أندريه سيلفا هدفين في الدقيقتين 33 و75، وفنغربر في الدقيقة 18، بينما سجل هدفي أتلتيكو مدريد نيكولاس غونزاليس في الدقيقتين 10 و34.

ورفع إلتشي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر فيما توقف أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد (57) نقطة.

وتعد الخسارة هي الثانية لأتلتيكو مدريد في أقل من أسبوع بعد خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد.

وفي مباراة أخرى، تقدم خيتافي للمركز السادس في الدوري بفوزه على ريال سوسييداد بهدف دون رد سجله مدافع سوسييداد جورج غروتشيغ بالخطأ في مرماه.

ورفع خيتافي رصيده إلى 44 نقطة مقابل 42 نقطة لريال سوسييداد في المركز الثامن.