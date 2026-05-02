باريس يكتفي بنقطة أمام لوريان

باريس يكتفي بنقطة أمام لوريانتعادل باريس سان جيرمان المتصدر مع ضيفه لوريان 2-2 يوم السبت في افتتاح الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل لباريس سان جيرمان السنغالي ابراهيم مباي في الدقيقة 6، والبديل وارن زائير-إيمري في الدقيقة 62، ورد الضيوف بهدفي بابلو باجيس وتوسين أييجون في الدقيقتين 12 و78.

واكتفى سان جرمان بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 70 نقطة في الصدارة مانحا مطارده المباشر لانس فرصة تقليص الفارق بينهما الى أربع نقاط في حال فوزه على مضيفه نيس لاحقا.. فيما عزز لوريان موقعه في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

وفي مباراة أخرى، أنعش نانت آماله الضئيلة بالبقاء بفوزه الكبير على ضيفه مرسيليا بثلاثية نظيفة وحسم نانت انتصاره في مدى ثماني دقائق مطلع الشوط الثاني عبر الكاميروني إغناسيوس غاناغو (50) وريمي كابيلا (54) وماتيس أبلين (58).

وعزز نانت موقعه في المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 23 نقطة مقلصا الفارق الى نقطتين عن أوكسير صاحب المركز السادس عشر الذي يخول لصاحبه خوض ملحق البقاء مع ثالث الدرجة الثانية، والى خمس نقاط عن نيس الخامس عشر وآخر الناجين حتى الآن وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم. في المقابل توقف رصيد مرسيليا عند 53 نقطة في المركز السادس.