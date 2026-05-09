طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

3 انتصارات وتعادل في ختام الجولة الثانية من الدوري اليمني

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2025-2026م، بمشاركة نحو 14 فريقاً يمنياً.

ففي اللقاء الذي احتضنه ملعب بارادم، تمكن شعب حضرموت من تحقيق فوزه الثاني على حساب التضامن بهدف نظيف، سجله اللاعب حيدر أسلم ليمنح فريقه المركز الأول والصدارة بـ6 نقاط وبفارق الأهداف عن العروبة صنعاء والمكلا حضرموت.

ومن المعلب الأولمبي في سيئون، دخل فريق المكلا دائرة المنافسة على الصدارة عقب فوزه على اتحاد حضرموت بهدف دون رد، أحرزه أكرم جوبح ليمنح المكلا المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف العروبة الذي تغلب أمس على أهلي صنعاء 2-1، بينما تذيل الاتحاد الترتيب بخسارتين.

وأما على ملعب مودية في أبين، حقق فريق فحمان انتصاره الأول على ضيفه سلام الغرفة بهدفين نظيفين، حملا توقيع كل من محمد دمبر وعلي سالم، ليودع فحمان أول ثلاث نقاط في رصيده محتلاً المركز الثالث، بينما تلقى السلام الخسارة الثانية في المركز قبل الأخير.

وفي استاد 22 مايو بإب، انتهت مواجهة الاتحاد إب وضيفه هلال الحديدة بالتعادل السلبي، ليحصد كل منهما أول نقطة بالدوري واحتلا المركزين الحادي عشر والثاني عشر توالياً..

