نشكركم على متابعتكم خبر مشروع “كونسبت 7″ ينطلق في قرية جميرا الدائرية.. و”ديفمارك” تستقبل الحجوزات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الشركة المتخصصة في الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات “ديفمارك”، عن شراكتها مع شركة كوندور للتطوير العقاري لإطلاق مشروع كونسبت 7.

ومشروع كونسبت 7 هو واحة سكنية راقية مفروشة بالكامل في قرية جميرا الدائرية من المقرر إنجازه عام 2024، كما وبدأت “ديفمارك” استقبال الحجوزات، مع خطط سداد بعد التسليم أو قبله.



