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مشروع “كونسبت 7″ ينطلق في قرية جميرا الدائرية.. و”ديفمارك” تستقبل الحجوزات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الشركة المتخصصة في الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات “ديفمارك”، عن شراكتها مع شركة كوندور للتطوير العقاري لإطلاق مشروع كونسبت 7.

 

ومشروع كونسبت 7 هو واحة سكنية راقية مفروشة بالكامل في قرية جميرا الدائرية من المقرر إنجازه عام 2024، كما وبدأت “ديفمارك” استقبال الحجوزات، مع خطط سداد بعد التسليم أو قبله.



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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