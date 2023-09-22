نشكركم على متابعتكم خبر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تُحدد إجازة المولد النبوي الشريف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

حددت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي.

وقررت الموارد البشرية في دبي أن تكون الاجازة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 02 أكتوبر 2023م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.



