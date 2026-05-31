1/1 رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:29 صباحاً - يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم ليلة كروية من العيار الثقيل، عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع ارسنال في نهائي بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهة تُقام على أرضية ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية، لتحديد هوية بطل القارة الأوروبية.

تحمل هذه المواجهة طابعًا تاريخيًا كبيرًا، إذ يدخل الفريقان النهائي بطموحات متباينة ولكن بهدف واحد مشترك وهو التتويج باللقب الأغلى أوروبيًا، وسط ترقب عالمي لمباراة يُتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

ويأمل باريس سان جيرمان في مواصلة هيمنته القارية بعد تتويجه بالنسخة الماضية، حيث يسعى الفريق الفرنسي إلى تعزيز مكانته بين كبار أوروبا والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، في إنجاز لو تحقق سيؤكد تطوره الكبير على الساحة الأوروبية.

في المقابل، يدخل آرسنال النهائي وهو يبحث عن لحظة تاريخية طال انتظارها، إذ لم يسبق له التتويج بدوري الأبطال رغم تاريخه الكبير وإنجازاته المحلية، ويعود أبرز محاولاته السابقة إلى نسخة 2006 عندما حل وصيفًا، ما يجعل هذه الفرصة بمثابة اختبار حقيقي لطموحات الجانرز

متى تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال؟

تقام المباراة النهائية يوم السبت 30 مايو 2026 على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، وسط أجواء جماهيرية وإعلامية ضخمة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تكون في الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في توقيت ينتظره الملايين حول العالم.

يخوض آرسنال المواجهة النهائية بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، جعلته يدخل اللقاء بثقة كبيرة ورغبة واضحة في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الانسجام الفني والصلابة الدفاعية التي ظهرت بشكل واضح في مبارياته الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكن متابعة النهائي المرتقب عبر شبكة بي إن سبورتس، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل المباراة عبر قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2، مع تغطية خاصة للحدث الأهم في الموسم الكروي الأوروبي.

من يعلق على مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال؟

يتولى المعلق حسن العيدروس التعليق على أحداث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1، بينما يقدم عصام الشوالي الوصف التفصيلي للمباراة عبر قناة beIN SPORTS 2، ليمنحا المشاهدين تجربة صوتية مميزة تواكب حجم المواجهة.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال على الإنترنت

تتيح منصة TOD الرقمية إمكانية مشاهدة المباراة النهائية مباشرة بجودة عالية عبر الإنترنت، مما يسمح للجماهير بمتابعة اللقاء من مختلف الأجهزة الذكية سواء الهاتف أو الحاسوب أو الأجهزة اللوحية، مع تغطية حية لكافة تفاصيل القمة الأوروبية المنتظرة