صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

1/1 رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

1/1 رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

حماس:الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة غير مسبوقة

حماس:الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة غير مسبوقة

تفاصيل موقف الأهلي من تجديد عقد إمام عاشور

تفاصيل موقف الأهلي من تجديد عقد إمام عاشور

غيابات آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري...

غيابات آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة باريس سان جيرمان...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة باريس سان جيرمان...

أبراج الأحد 31 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الأحد 31 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

الرئيسية أخبار مصرية

صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:30 صباحاً - استأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، وسجل هدفها مصطفى زيكو.

 

1

 

وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب، إن بعثة الفراعنة ستغادر مساء اليوم إلى ولاية أوهايو الأمريكية على متن طائرة خاصة، لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

 

2

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البرازيلي في مباراة ودية يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

 

3

 

وشهد المران حضور المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، لمتابعة استعدادات المنتخب قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

4

 

5
 
6
 
7
8

 

9

10
 
11
 
12
 
14
 
15
 
16
 
أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق