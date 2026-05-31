صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 12:30 صباحاً - استأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وذلك عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، وسجل هدفها مصطفى زيكو.

وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب، إن بعثة الفراعنة ستغادر مساء اليوم إلى ولاية أوهايو الأمريكية على متن طائرة خاصة، لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البرازيلي في مباراة ودية يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، لمتابعة استعدادات المنتخب قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
































