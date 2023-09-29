نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يعزي هاتفياً ملك البحرين في شهداء الواجب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة .. قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في شهداء قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة “الحزم وإعادة الأمل”.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب سموه عن تعازيه ومواساته إلى شعب البحرين الشقيق وذوي الشهداء وعائلاتهم في هذا المصاب.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع مملكة البحرين الشقيقة داعياً الله تعالى أن يديم أمنها وأمانها.

من جانب أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه البحرين وشعبها وذوي الشهداء في مصابهم.. مؤكداً عمق الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما.



