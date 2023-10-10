نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا جهود وقف التصعيد في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصالين هاتفيين مع معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبحسب “وام”، ناقش سموه مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء تداعيات الوضع الراهن وحماية المدنيين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تهدئة الأوضاع والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها. وقد اتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.