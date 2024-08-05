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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 5-8-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر والتي قد يصاحبها سقوط أمطار”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.



            

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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