نشكركم على متابعتكم خبر “محمد بن زايد للعلوم الإنسانية” تبحث التعاون مع مؤسسات أكاديمية في بهانج الماليزية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات الأكاديمية في ولاية بهانج الماليزية.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة بمقرها في أبوظبي، اليوم، وفد من ولاية بهانج الماليزية ضم كلا من معالي داتو سري محمد صوفي وزير شؤون التعليم، ومعالي داتو سري سيد إبراهيم وزير الشؤون الدينية إلى جانب عدد من المسؤولين في الولاية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التي تفي بأغراض الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي من ضمنها إنشاء لجنة مشتركة للشؤون الدينية ، للإشراف على المبادرات والبرامج الدينية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وفتح أبواب البعثات العلمية بالجامعة للجانب الماليزي، إضافة إلى استيعاب الجامعة لعدد من الطلاب الماليزيين بالفصل الدراسي المقبل، واستضافة عدد آخر من الطلاب لحضور دورات تدريبية بالجامعة في مجال فقه الواقع والإفتاء.

ورحب سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، بزيارة الوفد الماليزي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي مواصلة للقاءات سابقة وتتويجا للمساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين أبوظبي وولاية بهانج الماليزية.

وأكد أهمية هذه اللقاءات لتعزيز قنوات التواصل والشراكة ودعم البرامج والأفكار المشتركة من أجل تعزيز القيم التي يسعى الجانبان لترسيخها في المجتمع، مشيرا إلى حرص الجامعة على إيصال رسالتها لكافة المجتمعات ونشر قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية.

من جانبه أشاد معالي داتو سري صوفي، بدور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في تعزيز تعاونها مع ولاية بهانج، ودعم خططها واستراتيجياتها في مجال التعليم، مؤكدا أهمية المحاور التي تمت مناقشتها مع إدارة الجامعة، وأبدى استعداد الولاية للتعاون في تنفيذ المشاريع المستقبلية التي تم التطرق لها.