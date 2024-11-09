كيف يمكن تحديد نسبة الكالسيوم في الجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أهمية الكالسيوم للصحة العامة

الكالسيوم هو معدن رئيسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان. كما أنه مهم لوظائف الجسم الحيوية مثل نقل الإشارات العصبية وتقلص العضلات وتخثر الدم. إن نقص أو زيادة مستويات الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، لذلك من المهم معرفة مستويات الكالسيوم في جسمك بانتظام.

كيف يمكن قياس مستويات الكالسيوم في الجسم؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها قياس نسبة الكالسيوم في الجسم، بما في ذلك:

اختبارات الدم

يسمح اختبار الدم لطبيبك بمعرفة مدى توفر الكالسيوم في دمك. يعتبر اختبار الكالسيوم الكلي أحد أساليب القياس، ويشمل كل من الكالسيوم الحر وغير الحر في الدم. ويمكن أيضًا استخدام اختبار الكالسيوم الأيوني الذي يقيس الكالسيوم الحر فقط، وهو النشط بيولوجيًا.

اختبارات البول

يمكن لجمع عينة بول لمدة 24 ساعة أن يساعد في تقييم كيفية تخلص الجسم من الكالسيوم. هذا الاختبار يمكن أن يكشف عن اضطرابات في الكلى أو الغدد التي تؤثر على الكالسيوم.

التوجيهات الغذائية اليومية للكالسيوم

لكل فئة عمرية متطلبات خاصة من الكالسيوم، ولذا يُفضل التوجيه بالاستهلاك وفقًا للجرعات اليومية الموصى بها. على سبيل المثال:

الأطفال من 1-3 سنوات: 700 ملغ.

الأطفال من 4-8 سنوات: 1000 ملغ.

المراهقون من 9-18 سنة: 1300 ملغ.

البالغون من 19-50 سنة: 1000 ملغ.

الكبار فوق 51 سنة: 1200 ملغ.

دور النظام الغذائي في تحقيق التوازن الكالسيومي

نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور يمكن أن يساعد في توفير الكمية المطلوبة من الكالسيوم. ومع ذلك، في بعض الحالات مثل الحساسيات أو القيود الغذائية، قد تكون المكملات ضرورية.

الختام

من الضروري أن تتأكد من محافظة مستوى الكالسيوم لديك ضمن الحدود الطبيعية من خلال الفحوصات الدورية واستشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية. التهاب المفاصل، مشاكل النمو، وضعف الأسنان والعظام كلها قد تكون مؤشرات على مشكلة في مستويات الكالسيوم. باتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكنك الحفاظ على صحة جسمك بشكل عام.