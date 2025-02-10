هذا النوع من الشاي هو الأخطر على الصحة!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذرت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، من أن الشاي المعبأ في أكياس هو الأخطر بين أنواع الشاي، إذ يحتوي على غبار أوراق الشاي من مصادر مختلفة، ما قد يؤثر سلبًا على الصحة.

وكشفت سولوماتينا أن هيئة حماية المستهلك طلبت من الشركات المنتجة للشاي تنقية منتجاتها من المبيدات الحشرية، بعد اكتشاف بقايا كيميائية ضارة في بعض الأصناف الشهيرة.

مواد الأكياس قد تحتوي على دقائق بلاستيكية ضارة بالصحة.

العفن والبكتيريا يمكن أن تتطور بسرعة في الشاي المغلف بالأكياس، ما يجعله غير آمن للاستهلاك الدائم.

تفاعل الزيوت الموجودة في الشاي مع الشمس يؤدي إلى تأكسدها، ما قد يجعله مضرًا عند تناوله.

✔ يفضل الشاي المصنوع من أوراق كبيرة، والمعبأ في علب شفافة لرؤية جودته.

✔ التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء.

✔ تجنب الشاي المركز جدًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وتحفيز الجهاز العصبي بشكل مفرط.

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية، مما يحسن الأداء العقلي والتركيز.

يحتوي على كافيين أكثر من الشاي الأسود، مما يجعله أكثر تحفيزًا للجسم.

نصيحة أخيرة: تناول الشاي باعتدال، بحيث لا يتجاوز 4 أكواب يوميًا، لتجنب أي آثار جانبية محتملة.