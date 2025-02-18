التهاب اللثة: الأعراض، الأسباب، وطرق العلاج الفعّالة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:59 مساءً - ما هو التهاب اللثة وماذا يسببه؟

التهاب اللثة هو حالة شائعة تؤثر على صحة الفم واللثة، وتحدث نتيجة تراكم البلاك والبكتيريا حول الأسنان. يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى تهيج واحمرار في اللثة، وفي حال عدم علاجه قد يتسبب في مشاكل صحية أكبر مثل فقدان الأسنان. يعود السبب الرئيسي لالتهاب اللثة إلى العناية الفموية السيئة، حيث يساعد إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا على تراكم البلاك.

الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة

تعد معرفة الأعراض إحدى الوسائل الأولى والفعّالة للتصدي لالتهاب اللثة والبدء بعلاجها. تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة ما يلي:

احمرار وتورم اللثة

نزيف اللثة خاصة عند التفريش أو استخدام الخيط

رائحة فم كريهة

تراجع اللثة بعيدًا عن الأسنان

حاسّة طعم غريبة مستمرة في الفم

طرق علاج التهاب اللثة الفعّالة

أفضل طريقة لعلاج “التهاب اللثة” هي منعه قبل أن يتطور إلى مشكلة أكبر. وفيما يلي بعض الخطوات الفعّالة لعلاج التهاب اللثة:

الحفاظ على نظافة الفم

من الضروري أن نقوم بتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. كما أن استخدام خيط الأسنان يوميًا يُعد خطوةً أساسية في تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام

إن الكشف الدوري والعناية المهنية يمكن أن يساعدا في الكشف المبكر عن أي علامات للمشاكل الصحية الفموية. طبيب الأسنان يمكن أن يقدم علاجًا مثل تنظيف الجير الذي لا يمكن إزالته بالتفريش العادي.

تعديل نمط الحياة

إن توقف عن التدخين وتناول غذاء صحي ومتوازن يمكن أن يسهم في تعزيز صحة الفم واللثة بشكل كبير. الفياسكو يعتبر عامل مهم لتحسين الصحة العامة للفم والوقاية من الالتهابات.

الخاتمة

من المهم أن نجعل العناية بصحة فمنا جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومي. من خلال اتباع عادات النظافة الفموية السليمة، وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، والتزهير بنمط حياة صحي، يمكننا حماية أنفسنا من التهاب اللثة والحفاظ على ابتسامتنا مشرقة وصحية لسنوات طويلة.