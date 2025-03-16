“سيد الناس” في مرمى الانتقادات، ما السبب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 مساءً - بعد منتصف موسم دراما رمضان، بدأت تتضح معالم النجاح والفشل للعديد من المسلسلات، سواء القصيرة التي تتكون من 15 حلقة وغادرت السباق، أو الطويلة التي تضم 30 حلقة.

تشمل معايير التقييم نسب المشاهدة الجماهيرية، بالإضافة إلى الإشادة النقدية، مما يجعل مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في مقدمة سباق رمضان وفقًا للمعيار الجماهيري.

تمكن صناع العمل من تقديم دراما شعبية تجذب انتباه المشاهدين، مما يقترب إلى حد ما من النجاح الاستثنائي لمسلسل “جعفر العمدة” الذي يُعتبر المثال الأبرز في هذا النوع من الدراما، من بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

يلعب مسلسل “سيد الناس” في نفس منطقة الدراما الشعبية، من بطولة عمرو سعد وإخراج محمد سامي، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب اتهامه بالافتعال والصراخ والتهديدات المبالغ فيها من قبل فريق التمثيل، الذي يضم إلهام شاهين وأحمد زاهر وأحمد رزق.

في المنافسة الكوميدية، تصدر مسلسل “أشغال شقة جدا” المشهد من خلال مباراة ضاحكة بين هشام ماجد و…