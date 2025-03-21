وفاة الممثل الأمريكي وينغز هاوزر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 04:56 مساءً - توفي الممثل الأمريكي وينغز هاوزر، المعروف بنجوميته في مسلسل “عقول إجرامية”، عن عمر يناهز 77 عامًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”. وجاء في المنشور: “توفي أيقونة السينما وينغز هاوزر بين أحضان شريكته السينمائية والموسيقية، كالي ليلي هاوزر، في أستوديوهاتهما نهاية هذا الأسبوع”.

استمرت مسيرة هاوزر الفنية لما يقرب من ستة عقود، حيث شارك في أكثر من 110 أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها “هاوس” و”عقول إجرامية”، وقد حصل على لقب “أعظم نجم لم تسمعوا به من قبل”.

توجه المعجبون إلى منصة “إكس” لتكريم النجم الراحل، حيث كتب أحدهم: “إنه واحد من أعظم الممثلين في تاريخ السينما، وقد ترك بصمة لا تُنسى في أفلام الأكشن والرعب والدراما. سيظل إرثه حيًا في صناعة أفلام النوع”.

وُلد وينغز هاوزر باسم غيرالد دوايت هاوزر، وهو ابن كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار دوايت هاوزر. بدأ مشواره الفني عام 1967، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره في مسلسل “الشباب والقلق” عام 1977. كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، مثل “ماغنوم بي آي” و”ذا فول غاي” و”ذا أ-تيم” و”موردر شي روت”.