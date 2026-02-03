الرياض - كتبت رنا صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقتطفات من الحفل الغنائي الاستثنائي الذي جمع النجمين اللبنانيين إليسا ومروان خوري على مسرح في أبو ظبي، حيث تفاعل الحضور الجماهيري للغاية مع نجميهما اللذين أشعلا حماسة الجمهور بمجموعة من أجمل أغانيهما.

إليسا تحيي أمسية رومانسية مع مروان خوري

أما أكثر ما تم تداوله على نطاق واسع وحبس أنفاس الحضور والمشاهدين لدى تقديم مروان وإليسا دويتو «كرمالك» وهي أغنية إليسا المشهورة من ألبومها الغنائي «بستناك»، الذي طرحته في عام 2006، والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري.



وتميزت الأمسية الغنائية بالمشاعر والأحاسيس والطاقة الايجابية التي أضفاها كل من مروان خوري، الذي أدى بإحساسه العالي والمرهف وبصوته الدافئ الحنون وبعزفه على البيانو باقة منوعة من أجمل أغانيه الرومانسية التي تحرك الاحاسيس والمشاعر، وكذلك خطفت إليسا الأضواء باطلالتها وبصوتها وأغانيها الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور ورددها عن ظهر غيب.



إلى ذلك، تعرضت إليسا في الحفل المذكور لموقف محرج، حيث كادت أن تسقط على المسرح بعدما تعثرت قدماها، ولكنها نجحت في عدم السقوط أرضاً، وقد تداول المتابعون مقطع فيديو لحركة تعثرها ومشاعر الخوف التي انتابتها.



تجدر الاشارة إلى أن أليسا أعلنت عن نيتها إنشاء شركة إنتاج وتوزيع موسيقي بهدف تقديم أغنياتها على المنصات كافة بشكل احترافي، كما أنها تتحضر لطرح أغنية خليجية ضمن ألبوم منوع يتضمن أغنيات باللونين المصري واللبناني.