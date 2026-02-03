اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:29 مساءً - يستضيف ملعب الإمارات مساء يوم الثلاثاء، مواجهة مثيرة بين آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

الجانرز في مواجهة البلوز لحسم التأهل الي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يعد هذا اللقاء من أكثر المباريات إثارة في الموسم الحالي، لما يجمعه من فريقين يتمتعان بتاريخ حافل بالبطولات ويقدمان كرة هجومية ممتعة، وسط توقعات قوية بمباراة مليئة بالإثارة والأهداف، بينما ينتظر الفائز مواجهة المتأهل من نصف نهائي المباراة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في النهائي.

أما تشيلسي، فيدخل المباراة تحت ضغط كبير، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لتعويض خسارته السابقة والتأهل إلى النهائي، وهو ما يجعل مواجهة الثلاثاء اختبارًا صعبًا للفريق اللندني، الذي سيعتمد على خبرة لاعبيه وتنظيمهم الدفاعي لمحاولة قلب الموازين.

نتيجة مباراة الذهاب بين آرسنال ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

يقترب فريق آرسنال من بلوغ المباراة النهائية بعد فوزه الصعب في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 3-2، ما يمنحه أفضلية معنوية وهدوء نسبي قبل المواجهة المرتقبة على أرضه وبين جماهيره. ويطمح المدرب ميكيل أرتيتا إلى الحفاظ على هذه الأفضلية واستغلال الأداء القوي الذي قدمه الفريق في اللقاء السابق.

موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعه الحادية عشر لمملكة العربية السعودية، والثانية عشر عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

وستبث المواجهة مباشرة على قناة beIN Sports 1HD مع التعليق الصوتي للمعلق العربي الشهير عامر الخوذيري.