استقبل الآن.. تردد قناة lila almansya ليلا المنسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:29 مساءً - تشكل قناة ليلا المنسية خياراً مفضلاً لعشاق السينما الأجنبية، إذ توفر مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية المتنوعة دون أي رسوم اشتراك، فهي تركز على تقديم تجربة مشاهدة ممتعة تشمل أنواعاً متعددة تناسب تفضيلات مختلفة، مع بث مفتوح يتيح الوصول السهل للجميع.

تردد قناة lila almansya ليلا المنسية على نايل سات 2026

بإمكانكم تحديث أجهزة الاستقبال لديكم والحصول على إشارة القناة بكل وضوح عبر الجدول التالي:

البيان التفاصيل التردد 12729 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي (V)

كيفية إضافة القناة على جهاز الاستقبال

لضبط القناة بسرعة ودقة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في الريموت كنترول. انتقل إلى قسم الإعدادات أو التركيب (Installation). اختر القمر الصناعي نايل سات (Nilesat). أدخل التردد 12729، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي. حدد نوع البحث اليدوي (Manual Search). ابدأ عملية البحث وانتظر حتى تظهر القناة ضمن القائمة. احفظ الإعدادات ثم اخرج من القائمة للاستمتاع بالبث.

مميزات قناة ليلا المنسية

تتمتع القناة بعدة خصائص تجعلها مميزة بين عشاق الأفلام: