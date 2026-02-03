نابولي يحبط حلم تونس في ضم أليسون سانتوس.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:29 مساءً - انضم اللاعب البرازيلي أليسون سانتوس مؤخرًا، إلى فريق نابولي بطل الدوري الإيطالي بشكل رسمي، حيث خيب بذلك آمال منتخب تونس في انضمامه للفريق، خاصةً بعدما كان يوجد عدد من المفاوضات بينهم.

تعاقد أليسون سانتوس مع نابولي

أعلن نادي نابولي، مساء يوم أمس بشكل رسمي، عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي، القادم من فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، حيث رحب نابولي بلاعبه الجديد الذي قام بتوقيع عقد الإعارة حتى شهر يونيو لهذا العام 2026، مع إمكانية الشراء في وقت لاحق.

من هو اللاعب البرازيلي أليسون سانتوس

يعتبر أليسون سانتوس، من مواليد يوم 27 سبتمبر لعام 2002، وهو يعتبر من خريجي أكاديمية فيتوريا، وقد لعب في وقت سابق لعدد من الاندية ومنها كل من نوتيكو، وفيغيرينسي، وأونياو ليريا، ثم انضم اللاعب البرازيلي الصيف الماضي إلى فريق سبورتينغ.

مشاركة أليسون في كأس العالم 2026

بالرغم من إن الكثير من التونسيين، كانوا يأملوا في انضمام أليسون لمنتخب تونس وذلك لمشاركته في بطولة كأس العالم 2026، ولكن انضمام اللاعب إلى نابولي يعتبر عقبة جديدة في محاولات المدير الرياضي زياد الجزيري لانضمام عدد من اللاعبين الجدد.

كما يرى البعض أنه من الصعب موافقة اللاعب البرازيلي بالتوقيع إلى منتخب تونس بعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي بالرغم من إنها صفقة إعارة، ولكنه في حالة موافقته على التفاوضمع اتحاد الكرة التونسي، سيكون لأليسون عدد من المطالب والشروط المالية الكبيرة.