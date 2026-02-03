معشوق الجماهير.. معلق مباراة آرسنال ضد تشيلسي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:29 مساءً - يستضيف ملعب الإمارات مساء يوم الثلاثاء، مواجهة قوية تجمع بين آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويطمح آرسنال إلى تأكيد تفوقه بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 3-2، بينما يسعى تشيلسي لتعويض الهزيمة ومحاولة قلب النتيجة لحجز مقعده في النهائي.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 على ملعب الإمارات، في الأوقات التالية:

10:00 بتوقيت القاهرة والسودان

11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

تتمتع شبكة beIN Sports بحقوق البث الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية، ويمكن مشاهدة اللقاء علىbeIN SPORTS 1HD او من تطبيق TOD TV للبث المباشر عبر الإنترنت.

معلق مباراة آرسنال وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

اختارت شبكة بي إن سبورتس المعلق عامر الخوذيري للتعليق على أحداث مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف النهائي.