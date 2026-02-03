حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:29 مساءً - ازداد البحث منذ قليل، بالتعرف على تردد قناة الكاس 8 الجديدة على نايل سات 2026، حيث يشعر الجمهور الكروي بازعاج عند انقطاع البث على القناة، خاصةً أثناء عرض وإذاعة مباراة هامة، فيما يكون السبب في الانقطاع هو تعيير التردد أو عدم الضبط جيدًا على الجهاز، لذلك نستعرض لكم السطور المقبلة من خلال موقعنا أخر تحديث لتردد القناة فتابعونا.

تردد قناة الكاس 8 الجديدة نايل سات

قامت قناة الكاس 8 بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبالها عبر أخر تحديث معلن عنه مؤخرًا، ويكون ذلك وفقًا للبيانات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة: 12284.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة تكون اتش دي.

مميزات قناة الكاس 8 الجديدة

تقوم قناة الكاس 8 الجديدة، بعرض العديد من البطولات والأحداث الرياضية المتميزة سواء عالميًا أو محليًا، كذلك يكون محتوى القناة بجودة عالية اتش دي وعلى مدار اليوم كله وبدون انقطاع للبث، كما يوجد عدد من الاستوديوهات التحليلية للتعليق قبل وأثناء وبعد اللقاء.

استقبال تردد القناة للريسيفر

يمكن استقبال وضبط القناة على جهاز الريسيفر، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كما يلي: