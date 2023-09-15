نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" خلال قمة واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا عن أمله في دعوة أوكرانيا لعضوية "الناتو" خلال قمة الحلف المقبلة في واشنطن.

وقال: "نأمل أن تصبح قمة واشنطن للحلف بمثابة دعوة لأوكرانيا، ولا شك لدينا في أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها باعتبارها الحليف الأكبر والأقوى حتى تصبح قمة واشنطن هذه تاريخية، ولو لمجرد أنها ستكون يوبيل، حتى يكون لهذا اليوبيل بعد تاريخي في صنع القرار".

وأضاف دودا: "بالطبع، فإن القرار الأكثر تاريخية، الذي يثبت أيضا جوهر قيم (الناتو)، سيكون دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، وهو ما يعبر في واقع الأمر عن استجابة (الناتو) لإرادة المجتمع الأوكراني، الذي يريد أن تكون أوكرانيا جزءا من الحلف".

وكان دودا قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه "لا يمكن الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الوقت الراهن، لأن العمليات العسكرية تجري على أراضيها".

وكانت قمة "الناتو" التي عقدت في فيلنيوس قد أسفرت عن موافقة زعماء الحلف على حزمة من الدعم لسنوات عديدة لأوكرانيا، تتألف من 3 عناصر، فيما تتضمن الخطة دعما على سنوات لتحقيق التوافق مع "الناتو"، وإنشاء مجلس "الناتو-أوكرانيا" وإلغاء شرط خطة عمل العضوية، ما سيختصر عملية الانضمام من مرحلتين إلى واحدة، وفقا لما صرح به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ. وبحسبه، فقد أكد زعماء دول الحلف أن أوكرانيا ستصبح عضوا في "الناتو" عندما يقرر الحلفاء استيفاء الشروط.