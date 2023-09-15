العالم اليوم - الخطوط الفرنسية تمدد قرار تعليق رحلاتها إلى هاتين الدولتين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 07:22 مساءً - أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" الجمعة أنها مدّدت لأسبوع إضافي، أي حتى 24 سبتمبر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى مالي وبوركينا فاسو والعائدة منها فيما لا تزال الرحلات المتجهة إلى النيجر معلّقة "حتى إشعار آخر".

وفي السابع من أغسطس 2023، علّقت الشركة الفرنسية، وهي شركة الطيران الرئيسية التي تربط أوروبا بإفريقيا، رحلاتها إلى باماكو، وعددها سبع رحلات في الأسبوع، وواغادوغو، وعددها خمس رحلات في الأسبوع، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابًا في 26 يوليو.

وأُعيد فتح هذا المجال الجوي في الرابع من سبتمبر.

وأعلنت الخطوط الجوية في فرنسا عقب هذا القرار استئناف التحليق فوق أراضي النيجر لكن بدون الهبوط فيها أو الإقلاع منها.

وقال ناطق باسم الشركة الفرنسية الجمعة "بعد الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل، يتعيّن على "إير فرانس" تعديل جدول رحلاتها من نيامي وباماكو وواغادوغو واليها".

وأضاف: "يُمدّد تعليق الرحلات من باماكو واليها حتى 24 سبتمبر ضمنًا" تمامًا مثل "الرحلات من واغادوغو واليها"، فيما "يبقى توفير الخدمة لنيامي معلّقًا حتى إشعار آخر".

وتابع: "بالتعاون مع السلطات الفرنسية، تتابع الشركة باستمرار تطوّر الوضع الجيوسياسي في المناطق التي توفر فيها خدماتها وتحلق فيها طائراتها، وتذكّر بأن سلامة زبائنها وطواقمها هي أولويتها المطلقة".

وسبق أن مددت الخطوط الجوية الفرنسية قرار التعليق أربع مرّات.

ردًا على ذلك، ألغت سلطات مالي، ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية للطيران بين باريس وباماكو، معتبرة أن قرار التعليق "تقصير فاضح" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.

وأكّدت وكالة الطيران المدني الوطنية في مالي أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر، محذرة الشركة الفرنسية من أنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".