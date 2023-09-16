العالم اليوم - سادس زيارة خارجية منذ بدء الصراع.. البرهان يتوجه إلى أوغندا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح السبت، إلى جمهورية أوغندا، في زيارة رسمية.

وغادر رئيس مجلس السيادة من مطار بورتسودان الدولي، وكان في وداعه الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من الوزراء.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إن البرهان سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وهذه سادس زيارة للبرهان خارج السودان، منذ بدء الصراع في البلاد، منتصف أبريل الماضي.

وزار البرهان، خلال الفترة الماضية، كل من تركيا وإريتريا وقطر ومصر وجنوب السودان.

الحرب مستمرة