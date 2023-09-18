نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرات مسيرة وملابس خاصة.. هدايا روسيا لزعيم كوريا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد رحلة استمرت ستة أيام، غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا مستقلًا قطاره المصفح في رحلة قد تستمر لـ20 ساعة على قطبان السكك الحديدية.

وقبل عودته إلى كوريا الشمالية، تلقى كيم عدة هدايا تمثلت في خمس طائرات دون طيار قتالية وطائرة استطلاع دون طيار وسترة مضادة للرصاص من حاكم منطقة بريموري، أوليج كوجيمياكو، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية.

كما أهدى حاكم المنطقة من الشرق الأقصى الروسي، المتاخمة للصين وكوريا الشمالية، كيم ملابس خاصة لا يمكن اكتشافها بواسطة الكاميرات الحرارية، وفقًا لتاس.

وخلال مقابلته بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، أهداه الأخير سيفين من الذهب وقبعة روسية تعود للتراث الشعبي الروسي.



وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن مراسم مغادرة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جرت في محطة أرتيوم-بريموري-1، حيث كان يوجد بالفعل قطار كيم جونج أون المدرع ويتجه القطار نحو مركز خاسان الحدودي على بعد نحو 250 كيلومترًا.

في المقابل، قدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هدية لأسطول البحرية الروسية في المحيط الهادئ، ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA). نوع الهدايا قدمها كيم.