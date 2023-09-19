العالم اليوم - بالفيديو.. السلطات الصينية تقبض على عشرات التماسيح الهاربة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 04:26 مساءً - أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة. وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل. وأشارت صحيفة "بكين نيوز" اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة. ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات. ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.

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