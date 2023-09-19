العالم اليوم - زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام الغذاء سلاحا بحربها مع أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزعماء العالم الثلاثاء إن روسيا تستخدم كل شيء كسلاح من الغذاء والطاقة إلى الأطفال المختطفين في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في حين أن العالم لديه اتفاقيات مختلفة تقيد الأسلحة نفسها، "لا توجد قيود حقيقية على التسليح".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة زيلينسكي:

روسيا تهدف إلى تمزيق الأراضي الأوكرانية.

بعض الدول الأوروبية تقدم دعما غير معلن لروسيا.

روسيا تستخدم أزمة الغذاء في السوق العالمية كسلاح للمقايضة على الأراضي الأوكرانية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا يعرّض أمن كل دول العالم للخطر"، مشددا على مواصلة "دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي".

وجاءت كلمة زيلينسكي في مرحلة حساسة في حملة بلاده للحفاظ على الدعم الدولي لمعركتها بعد مرور ما يقرب من 19 شهرا على شن موسكو هجوما واسع النطاق، قابلته القوات الأوكرانية منذ ثلاثة أشهر بهجوم مضاد لم يتقدم بالسرعة التي كانت كييف وحلفاؤها يتوقعون حدوثه.