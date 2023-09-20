العالم اليوم - المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار مناطق الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - قال بيان للديوان الملكي، الأربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

وذكر البيان أنه سيتم تمويل هذا البرنامج لإعادة الإعمار من الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

كما أن صندوق الحسن الثاني سيساهم بمبلغ ملياري درهم لتمويل هذا البرنامج.