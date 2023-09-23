نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة رئيس إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو الجمعة، عن 98 عامًا.

يذكر أن نابوليتانو هو شيوعي سابق وقد قاد بلاده خلال أزمة الدين في 2011.

وانهالت التعازي من مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وسياسيين آخرين، والفاتيكان ومن خارج إيطاليا.

وكتب البابا فرنسيس على تلغرام معزيًا، كليو بيتوني، زوجة نابوليتانو "أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدّرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد".

وأصبح نابوليتانو رئيسًا للبلاد في 2006 وانتُخب مجددًا في 2013 لولاية ثانية غير مسبوقة من 7 أعوام. وتنحى عن منصبه في 2015 لتقدمه في السن.

ودخل نابوليتانو البرلمان لأول مرة في 1953، ثم أصبح عضوًا في مجلس الشيوخ مدى الحياة بعد رئاسته، وظل نشطًا سياسيًا في السنوات التي تلتها حتى وفاته في أحد مستشفيات روما الجمعة.