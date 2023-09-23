العالم اليوم - لمواجهة موجة حر نادرة.. حديقة تقدم لحيواناتها مثلجات

انتم الان تتابعون خبر لمواجهة موجة حر نادرة.. حديقة تقدم لحيواناتها مثلجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 12:23 صباحاً - حصلت الحيوانات في حديقة حيوان بريو دي جانيرو على حلوى مثلجة لتبرد أجسادها خلال موجة حر نادرة في الشتاء.

وقدمت مكعبات الثلج بطعم الفواكه للقرود وغيرها من نزلاء حديقة بيوباركي في ريو الجمعة.

نظريا، مازال فصل الشتاء مستمرا في البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع.

وسجلت درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأي فرصة لتبريد أجسامهم.

وفي السياق، قال تادو كابرال، وهو حارس في الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات: "عادة ما يكون الشتاء ملاذا لهم من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا. لقد تخلصوا حتى من فراء الشتاء".