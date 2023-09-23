العالم اليوم - بعد الانقطاع المفاجئ..الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر بعد الانقطاع المفاجئ..الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 02:20 صباحاً - أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وقال منشور للرئاسة التونسية على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له".

وانقطع التيار الكهربائي في تونس عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان إن سبب الانقطاع "عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".

وأكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري وقتها أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس، مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

ونادرا ما يحدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تونس.

وهذا الصيف وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، نفذت السلطات إجراءات تقنين للكهرباء لفترات قصيرة طالت في كل مرة منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة.