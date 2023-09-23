مجموعة كولومبية مسلحة تعلن تعليق “الأعمال الهجومية”

بوجوتا ـ ا.ف.ب: أعلنت مجموعة مسلحة تخوض مفاوضات سلام مع الحكومة الكولومبية وقف جميع “الأعمال الهجومية” بعد انفجاري سيارتين أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأعلنت “رئاسة الأركان المركزية” المنشقة عن حركة “فارك” التي ألقت سلاحها في 2017 في بيان أنها أمرت “جميع الجبهات والصفوف والشركات.. بتعليق الأعمال الهجومية في مختلف أنحاء الأراضي الوطنية ضد القوات الأمنية”.

وسيطبّق القرار فورا إلى أن يدخل وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع الحكومة حيّز التنفيذ في الثامن من أكتوبر، بحسب “رئاسة الأركان المركزية” التي أعلنت مسؤوليتها عن أحد التفجيرين.

وجاء الإعلان بعد ساعات على انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بجروح في خاموندي” الواقعة في فالي ديل كاوكا التي تشهد مواجهات بين متمرّدين وجنود ينفذون حملة أمنية لمكافحة تهريب المخدرات.

وقال الرئيس جوستافو بيترو على منصة “إكس” “هجوم يستحق الشجب في خاموندي”، واصفا إياه بأنه انتقامي. وأضاف “نواصل التأثير على الاقتصادات غير الشرعية ورد الفعل هو أعمال عنف”، متعهّدا بأن الدولة “لن تستسلم”.

وذكر بيان للشرطة بأن الجرحى الخمسة جميعهم مدنيون وحالة أحدهم خطيرة. أحدث التفجير أضرارا في واجهة مركز للشرطة وخمسة منازل قريبة.

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