البابا فرنسيس: مصطلح غزو المهاجرين لأوروبا ”دعاية مثيرة للقلق”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - انتقد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مصطلح "غزو المهاجرين لأوروبا" ووصفه بأنه "دعاية مثيرة للقلق".

وقال البابا فرنسيس - في كلمة خلال الجلسة الختامية لاجتماعات البحر المتوسط، اليوم /السبت/، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" - إن "الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البحر يريدون فقط أن يتم الترحيب بهم"، مشددا على أن أولئك الذين يخاطرون بحياتهم في البحر "لا يغزون" بل يبحثون عن "الترحيب".

وأضاف أن "ظاهرة الهجرة ليست حالة طوارئ مؤقتة لكنها دائما للدعاية المثيرة للقلق، ويجب أن تحكمها البصيرة الحكيمة من أجل المسؤولية الأوروبية"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف استغلال البشر من خلال المسارات القانونية والنظامية لدخول البلاد.

وطالب البابا فرنسيس، المجتمع الدولي باستقبال المهاجرين بشكل عادل وفي إطار التعاون مع بلدانهم الأصلية، مختتما بالقول "إن إغلاق العينين وإنقاذ النفس الآن ستتحول إلى مأساة غدا".

وتواجه إيطاليا وأوروبا مشكلة الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون عن طريق البحر، وحتى الآن تركز الاستجابة إلى حد كبير على الأمن مع التركيز على وقف المغادرة.