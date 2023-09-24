نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على أكبر مقبرة تضم توابيت نادرة من الرصاص فى فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر علماء آثار فلسطينيون في مدينة غزة على عشرات القبور الأثرية داخل مقبرة تعود للعصر الروماني، ضمت تابوتين مصنوعين من الرصاص.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" يعود تاريخ المقبرة إلى نحو ألفي عام، وبحسب علماء الآثار فإن هذه المقبرة تعتبر أكبر مقبرة تاريخية تكتشف في قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن العمال جاؤوا إلى الموقع العام الماضي للمشاركة في مشروع سكني بتمويل مصري، بالقرب من مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين عملت فرق علماء الآثار على حفر الموقع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع بدعم من خبراء فرنسيين.

لكن الموقع أصبح الآن قطعة أرض محاطة ببستان، ومنجما لعلماء الآثار الذين يتطلعون لفهم المزيد عن قطاع غزة.

ووصف علماء الأثار اكتشاف 60 قبرا أثريا في الموقع في شهر يناير الماضي بأنه "اكتشاف كبير"، مشيرين إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 135 مقبرة.

ومن جانبه قال عالم الآثار الفرنسي رينيه إلتر، الذي يقود عملية التنقيب إن الباحثين درسوا أكثر من 100 مقبرة.

وأضاف: "قمنا بالتنقيب في كل هذه المقابر تقريبا، وكشفنا عن قدر كبير من المعلومات حول الخلفيات الثقافية والحالة الصحية للسكان، والأمراض التي ربما عانى منها هؤلاء السكان."

وأشار إلى أن التابوتين المصنوعين من الرصاص أحدهما يضم أوراق عنب مزخرفة، والآخر عليه صور دلافين، ووصفهما بأنهما اكتشافان استثنائيان.

وقال إن "اكتشاف تابوتين من الرصاص في قطاع غزة هو الأول من نوعه".