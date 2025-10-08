الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة العمل واستقطاب الخبرات الوطنية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية رسميًا عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على سلم الموظفين العام بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة، وذلك للراغبين في الانتقال عن طريق خدمة إشغال الوظائف بالنقل عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والفرص الوظيفية الجديدة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الكفاءة في الأداء وتطوير الهيكل الإداري داخلها، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة من التوسع في العمل الدبلوماسي وتنوع المهام داخل المملكة وخارجها رضحلر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الخارجية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة على مراتب متعددة عبر منصة مسار للرجال

الوظائف المعلنة تتركز على تخصص المحاسبة، حيث فتحت الوزارة المجال أمام الراغبين في شغل وظائف متعددة في مجال المحاسبة ضمن إداراتها المختلفة. هذا التوجه يعكس اهتمام وزارة الخارجية بتعزيز الجوانب المالية والرقابية داخل بعثاتها وسفاراتها، سواء داخل المملكة أو في الخارج، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط المالي في التعاملات الرسمية.

شروط التقديم

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواضحة والدقيقة التي يجب توفرها في المتقدمين، وذلك لضمان اختيار الكفاءات التي تمتلك الخبرة والقدرة على أداء المهام المطلوبة باحترافية ومسؤولية. وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يشغل المتقدم حاليًا إحدى الرتب المحددة بالإعلان، أي أن النقل متاح فقط لمن هم على رأس العمل في القطاع الحكومي.

امتلاك المؤهلات العلمية والخبرة المهنية المناسبة لشغل الوظيفة، وذلك وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، بما يتوافق مع متطلبات وزارة الخارجية.

أن يكون سجل المتقدم خاليًا من أي أحكام أو مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، وهو شرط أساسي في الوظائف ذات الطبيعة الدبلوماسية أو الحساسة.

ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن “جيد جدًا” أو ما يعادله، وهو مؤشر على التزام الموظف بالمعايير المهنية والانضباط الوظيفي.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية، وذلك مراعاة لطبيعة العمل الخارجي التي تتطلب الارتباط الوثيق بالبعثات الرسمية للمملكة.

التعهد بالموافقة على العمل في بعثات المملكة بالخارج، وهو بند يميز هذه الوظائف عن غيرها، نظرًا لاحتمالية تكليف الموظف بالعمل في السفارات والقنصليات أو في الممثليات الدائمة للمملكة في الخارج.

التقديم عبر منصة “مسار”

أوضحت وزارة الخارجية أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط عبر منصة “مسار”، وهي المنصة الرسمية التي تتيح للموظفين الحكوميين التقديم على الوظائف المتاحة بنظام النقل أو الترقية. يبدأ استقبال الطلبات يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 6 أكتوبر 2025 م، ويستمر حتى يوم الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 12 أكتوبر 2025 م. وعلى الراغبين بالتقديم تسجيل الدخول إلى حسابهم في المنصة والتأكد من صحة بياناتهم الوظيفية، ثم التقديم على الوظيفة المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة إلكترونيًا.

مسؤوليات وظيفة “محاسب” في وزارة الخارجية

تُعد وظيفة “المحاسب” من أهم الوظائف في الهيكل الإداري للوزارة، حيث يقوم المحاسب بدور محوري في ضبط الميزانيات، وإعداد التقارير المالية، ومتابعة الصرف والإنفاق في البعثات الخارجية. كما تشمل مهامه متابعة الحسابات الجارية، والتأكد من تطبيق اللوائح المالية الحكومية، وإعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الجهات الرقابية المختصة. في حال تم تكليفه بالعمل في الخارج، يكون مسؤولًا كذلك عن إدارة النفقات التشغيلية للسفارة أو القنصلية، وضمان توافقها مع الأنظمة السعودية المعتمدة.

هذا الدور يتطلب دقة عالية في العمل، ووعيًا بأن أي خطأ مالي قد يؤثر على سمعة الجهة الحكومية في المحافل الدولية، لذلك وضعت الوزارة معايير صارمة في اختيار من يشغل هذا المنصب.

أهمية النقل في تطوير الكوادر الحكومية

فتح باب النقل الوظيفي في وزارة الخارجية ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحريك الكفاءات الوطنية بين الأجهزة الحكومية بما يتناسب مع قدراتهم وخبراتهم. هذا الأسلوب يتيح للموظف فرصة جديدة للتطور المهني في بيئة عمل مختلفة، كما يسمح للجهات الحكومية باستقطاب عناصر مؤهلة دون الحاجة إلى التوظيف من الخارج. وفي حالة وزارة الخارجية، فإن نظام النقل يعد فرصة ثمينة للموظفين الذين يمتلكون طموحًا بالعمل في مجالات دبلوماسية أو إدارية رفيعة المستوى، سواء في الداخل أو في الخارج.